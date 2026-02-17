Uma jovem de 18 anos foi morta a tiros no meio da rua, no Centro de Paranaiguara, no sul de Goiás, na manhã de sábado (15). A vítima, identificada como Ana Laura Souza Cardeal, foi encontrada caída na Rua 26, já sem vida, por volta das 5h. Ao POPULAR, a delegada Ana Franciele, responsável pelo caso, afirmou, nesta terça-feira (17), que há um suspeito, mas que ele ainda não foi preso.\nComo o nome dele não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar sua defesa até a última atualização desta reportagem.\nDe acordo com a ocorrência, a equipe policial foi chamada pelo hospital municipal depois que moradores informaram sobre uma mulher ferida no meio da rua. Ao chegarem ao local, os militares constataram que a jovem apresentava diversos ferimentos compatíveis com disparos de arma de fogo.\nMulher morta a tiros pelo ex-marido em Itumbiara 'gostava muito de ajudar as pessoas', diz irmã