À esquerda, Bárbara Valim, de 28 anos. À direita, momento em que o suspeito foi preso pela polícia (Reprodução/Instagram Bárbara Valim e Polícia Militar)\nA jovem Bárbara Valim, de 28 anos, foi morta a tiros pelo ex-companheiro dentro de um condomínio em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), o homem não aceitava o fim do relacionamento. Após dar dois tiros contra a vítima, o suspeito fugiu, mas foi preso e chegou a confessar o crime.\nO caso aconteceu no último sábado (18) no Residencial Jardins do Cerrado 6. O suspeito passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida para preventiva. Ao POPULAR, a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), que representou o investigado, informou que não vai comentar o caso.\nVeja confissão do suspeito do crime na TV Anhanguera: Jovem é morta pelo ex-companheiro, em Goiânia