-Jovem morta de madrugada em Rio Verde (1.3312376)\nUma jovem, de 26 anos, foi morta em Rio Verde, no sudoeste goiano, enquanto estava no caminho para o trabalho de madrugada. Segundo o delegado Adelson Candeo, responsável pelo caso, a vítima trabalhava na BRF e ia para a empresa todos os dias neste mesmo horário. O suspeito de cometer o crime está preso e responderá por feminicídio, ocultação de cadáver e estupro. Outros casos iguais, cometidos na cidade, estão sendo investigados pela polícia.\nEm nota enviado ao POPULAR, a Defensoria Pública do Estado de Goiás informou que representou o investigado durante a audiência de custódia, e não comentará o caso. Destacou ainda que após a audiência de custódia, deverá ser iniciado o processo criminal e será oportunizado prazo para o acusado constituir sua defesa.