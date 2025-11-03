Uma jovem de 20 anos morreu ao ser baleada na cabeça durante um assalto na noite deste sábado (01) (1º) na região de Sapopemba, zona leste de São Paulo.\nBeatriz Munhos foi baleada na frente do pai e do namorado. A família havia saído de Sorocaba, no interior de São Paulo, para entregar um drone que havia sido vendido para uma pessoa que morava na região, segundo depoimento do namorado à Polícia Civil.\nO assalto ocorreu enquanto eles aguardavam o suposto comprador. Quando a dupla em uma moto anunciou o assalto, a jovem saiu do veículo e disparou gás de pimenta contra um deles, que reagiu disparando contra a jovem.\nCorpo de Lázaro Barbosa tinha balas que não eram da PM\nMorre jogador do sub-15 do Goiás\nMercedes de PM que morreu em acidente bateu contra pilar de viaduto e pegou fogo, dizem bombeiros