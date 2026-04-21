Adriellen Barbosa Lima, de 22 anos (Arquivo pessoal / Rafaela Barbosa)\nUma jovem identificada como Adriellen Barbosa Lima, de 22 anos, foi morta com um tiro no peito, em Mineiros, na região sudoeste de Goiás. O crime aconteceu na frente da filha do casal, de 10 meses, que sofreu um corte com uma arma branca. Joelson Ribeiro da Conceição, de 23, fugiu do local e é o principal suspeito, de acordo com a Polícia Civil (PC).\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que pudesse se posicionar.\nO crime aconteceu na tarde desta segunda-feira (20), em uma casa localizada às margens da BR-364, próximo ao Loteamento Buena Vista. Ao POPULAR, Rafaela Barbosa, irmã da vítima, disse que os dois estavam juntos há cerca de 2 anos: “Quando ele se envolveu com ele, ela mudou muito. Se afastou”, acrescentou.