Alexsander Dário Lisboa, de 29 anos, morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo durante as Cavalhadas de Palmeiras de Goiás, na Região Oeste do estado, na última sexta-feira (5). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM-GO), a equipe foi acionada, mas ao chegar ao local, a vítima já não apresentava sinais vitais. Ao POPULAR, a Polícia Civil (PC) informou que o caso está sendo investigado pela delegacia municipal e que a corporação aguarda a conclusão dos laudos periciais. De acordo com a Polícia Científica (PCI), o corpo foi liberado no último sábado (6), por volta das 15h.\nGessika Cardoso Moreira, prima de Alexsander, contou ao POPULAR que ele era uma pessoa alegre. Ela destacou que sua esposa está grávida de nove meses e que o nascimento do filho do casal, José Augusto, está previsto para esta segunda-feira (8). "Com ele nunca tinha tempo ruim e estava pronto para ajudar quem ele amava. Uma pessoa de muitos amigos", ressaltou.