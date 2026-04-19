Um jovem de 25 anos, identificado como Matheus Paludo Lacerda Pinto, foi morto a tiros na porta de uma distribuidora de bebidas, em Catalão, na região sudeste de Goiás. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (19).\nDe acordo com a Polícia Militar, Matheus estava com algumas pessoas na calçada em frente à distribuidora de bebidas, quando um homem surgiu a pé e ao se aproximar do jovem efetuou vários disparos com arma de fogo. Um dos tiros também atingiu uma moça de 25 anos que estava ao lado de Matheus.\nDono da Choquei é transferido da sede da PF para presídio em Aparecida de Goiânia\nNeto suspeito de desviar R$ 37 milhões da herança da avó transferiu R$ 1,4 milhão dias após morte da idosa, diz PC\nInstagram derruba perfis de MC Ryan e outros influenciadores presos pela PF\nSegundo os militares, Matheus foi atingido por no mínimo três dos disparos. O rapaz chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu ao chegar à Unidade de Pronto Atendimento Dr. Jamil Sebba. Já a mulher, que não teve a identidade divulgada, foi baleada na região do tórax e está internada na Santa Casa de Catalão.