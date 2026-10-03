Um jovem de 19 anos foi morto a tiros enquanto comia espetinho com a namorada em uma feira livre de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo a Polícia Militar, ele foi atingido por três disparos na noite desta sexta-feira (2).\nConforme a PM, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta e atiraram contra ele. O tio do jovem, que o acompanhava, foi baleado no braço.\nComo as identidades deles não foram divulgadas, O POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde do tio da vítima até a última atualização desta matéria.\nTreinador foi morto em Goiânia por bala perdida após briga em festa\nMãe, padrasto e dono de fazenda são presos suspeitos de tentar matar menino baleado na cabeça, em Palmeiras de Goiás\nAssalto a joalheria deixa quatro mortos em Goiânia\nA Polícia Civil informou que foi notificada por volta das 21h30 para atender à ocorrência de homicídio na Rua 13, no Jardim Monte Cristo. Segundo a PC, a Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia, a remoção do corpo e os exames necessários.