(Divulgação / PCGO)\nUma jovem de 21 anos foi presa em flagrante neste domingo (6) suspeita de matar o pai a facadas após uma discussão dentro de casa, no Residencial Dona Gercina, em Rio Verde, no sudoeste goiano. A vítima é Francisco Edson Alves de Amorim, que completaria 41 anos no próximo dia 14.\nA reportagem não conseguiu localizar a defesa da suspeita até a última atualização da matéria.\nA Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) foi acionada por um vizinho e, segundo o relato, pai e filha discutiam desde cedo, e a briga se intensificou à noite. Ao notar o homem ferido e desacordado, um morador ligou para o 190 pedindo socorro urgente.\nAo POPULAR, a PM informou que uma equipe da Força Tática foi ao endereço para checar a ocorrência. No imóvel, os policiais encontraram Francisco caído e a jovem chorando, muito exaltada; ambos estavam ensanguentados. A jovem admitiu ter golpeado o pai, mas alegou legítima defesa.