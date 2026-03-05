Um jovem de 23 anos foi preso suspeito de coordenar um esquema de invasões cibernéticas que atingia sistemas de órgãos públicos e empresas, com o objetivo de obter dados sigilosos para aplicação de fraudes financeiras. A prisão ocorreu nesta quarta-feira (4), durante a Operação Padlock, realizada em Santa Helena de Goiás, região sudoeste do estado.\nA ação foi deflagrada pela Polícia Civil do Tocantins, por meio da Divisão Especializada de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC) de Palmas, com apoio da Polícia Civil de Goiás. As investigações apontam que o suspeito, era responsável por coordenar o esquema virtual, acessando de forma criminosa sistemas institucionais e extraindo informações confidenciais.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não pôde localizar a defesa para posicionamento.