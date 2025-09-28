Um jovem de 21 anos foi preso suspeito de manter uma adolescente grávida em cárcere privado no distrito de Posselândia, em Guapó, na Região Metropolitana de Goiânia. De acordo com a Polícia Civil, a denúncia do caso foi feita pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).\nA prisão aconteceu na útlima quinta-feira (25). O nome do suspeito não foi divulgado pela polícia, por isso O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele até a última atualização dessa reportagem.\nPoliciais são presos suspeitos de envolvimento em esquema de exploração sexual infantil em Goianira\nMãe é presa suspeita de amarrar filho e torturá-lo com chutes, socos e mordidas\nCriança de 9 anos é expulsa de casa pela mãe após denunciar padrasto por abuso, diz polícia\nAs investigações apontam que a adolescente, de 13, era privada da liberdade, impedida pelo suspeito de frequentar a escola e manter contato com familiares. Além disso, a vítima está grávida do suspeito.