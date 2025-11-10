Um jovem de 26 anos que estava em um carro de luxo deu um tiro no meio de uma rua no Setor Marista, em Goiânia. O disparo atingiu a janela de um apartamento no 24° andar de um prédio, mas não chegou a ferir ninguém. Segundo a Polícia Militar (PM), o motivo da ação seria para comemorar uma herança recebida. Uma câmera de segurança mostra o momento em que a BMW cinza passa pelo local (assista acima).\nO caso aconteceu na madrugada do último sábado (8) e o jovem foi preso no domingo (9). Ao POPULAR, a defesa do suspeito informou que vai entrar com um pedido de liberdade provisória. Conforme o advogado Paulo Pimenta, o jovem é réu primário, tem bons antecedentes e residência fixa.\nA reportagem também questionou de onde o suspeito estava vindo e para onde ia, no momento do tiro. Em resposta, a defesa disse que o jovem usou o direito constitucional do silêncio e não se manifestou.