-Jovem em carro de luxo que fez disparo no meio da rua e atingiu apartamento (1.3335412)\nUm jovem de 26 anos, que fez disparo com uma arma de fogo de dentro de um carro de luxo e atingiu apartamento no setor Marista, em Goiânia, estava comemorando uma herança que tinha recebido, segundo a Polícia Militar. Ele foi localizado e segue preso. Em um vídeo divulgado pela PM, o homem confessa o crime (veja vídeo acima).\nEu fui o autor do disparo que teve no setor Marista. Eu estava muito eufórico no dia, pois eu tinha recebido um valor de herança", contou.\nO advogado do investigado, Paulo Pimenta, disse ao POPULAR, nesta terça-feira (11), que aguarda a conclusão do inquérito para "impetrar um habeas-corpus" para pedir a liberdade dele.\nJovem em carro de luxo faz disparo no meio da rua e atinge apartamento no 24° andar, diz polícia