O jovem foi detido pela Polícia Militar. Uma TV foi quebrada, além de móveis e objetos (Divulgação / Prefeitura de Uruaçu)\nUm jovem, de 27 anos, em surto psicótico, invadiu na manhã desta sexta-feira (7) a prefeitura e destruiu o gabinete do prefeito de Uruaçu, Azarias Machado (MDB), na região Norte de Goiás. O indivíduo foi detido e encaminhado à delegacia. Posteriormente, ele internado em uma clínica psiquiátrica, de acordo com a Polícia Civil (PC).\nPor não ter o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele para que pudesse se posicionar. Segundo a assessoria do Município, o jovem é ex-funcionário público que teria trabalhado na prefeitura na gestão anterior.\nEm nota, a Prefeitura de Uruaçu disse que o prefeito cumpria agenda em um distrito da cidade durante o ocorrido, que se trata de um episódio isolado, não está ligado à greve dos servidores da educação. Acrescentou que repudia “toda e qualquer forma de violência ou depredação do patrimônio público” (veja a nota completa no final da matéria).