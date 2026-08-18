-Formatura (1.3446017)\nO jovem Yuri Martins emocionou a web ao trocar a identificação da farda de seu irmão Matheus Martins de 'aluno’ para ‘policial penal’. O momento foi registrado durante formatura do curso da Polícia Penal, que aconteceu em Aparecida de Goiânia no dia 14 de agosto.\nMatheus Martins é formado em História pela Universidade Estadual de Goiás (UEG) e tem mestrado na área pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Segundo Yuri Martins, em entrevista ao POPULAR, seu irmão está estudando para concursos públicos desde 2020.\n“Ele estudava bastante. Ele trabalhava na escola de manhã e passava a tarde e à noite estudando e estudava até quase meia-noite/ uma da manhã. Durante esse tempo ele conseguiu passar em um concurso estadual da escola de Rio Verde, mas já queria seguir a carreira de policial”, explica.