Ana Clara Leite Bispo, de 18 anos, foi encontrada morta em casa, em Trindade (Reprodução/Tik Tok Ana Clara Leite)\nUma jovem de 18 anos, identificada como Ana Clara Leite Bispo foi encontrada morta em casa, no município de Trindade, na região metropolitana de Goiânia, foi morta com um único golpe de uma barra de cimento na cabeça e os exames periciais mostraram que ela teve um traumatismo cranioencefálico, segundo a Polícia Civil (PC).\nEm entrevista ao POPULAR, o delegado Douglas Pedrosa informou que o principal suspeito do crime é Jorlan Neya, cunhado da vítima, que está foragido e ainda não foi encontrado pela polícia. De acordo com a PC, o suspeito foi visto pela última vez na tarde do dia 2 de agosto, data em que o crime aconteceu.\nArma utilizada no crime para matar a jovem Ana Clara, em Trindade (Arquivo pessoal)