Ana Clara Leite Bispo e o objeto usado para matá-la (Reprodução/Tik Tok Ana Clara Leite e arquivo pessoal)\nAna Clara Leite Bispo, de 18 anos, foi morta com um único golpe de uma espécie de peso caseiro, feito com cimento e latas, segundo o delegado responsável pelo caso Douglas Pedrosa. A jovem foi encontrada pelo marido já sem vida dentro de casa em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. O cunhado dela, Jorlan Neya, é suspeito de cometer o crime e está foragido, segundo a Polícia Civil (PC).\nEla levou só um golpe. No primeiro golpe morreu, quebrou a caixa craniana. Foi forte, não teve tempo de ela gritar”, afirmou o delegado.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito até a última atualização desta reportagem.\nCunhado confessou para ex e para o irmão que matou jovem encontrada pelo marido dentro de casa, diz delegado