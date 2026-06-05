-POP_CELULAR_BALAO_050626 (1.3418744)\nVocê já imaginou fazer imagens aéreas de Goiânia, mas sem usar drones? Pois é! O jovem Pedro Augusto de Jesus Castro, de 18 anos, fez um experimento usando balões inflados com gás hélio e um celular que registrou imagens da capital a 3.000 metros de altitude (assista ao vídeo acima).\nAlém das imagens aéreas, o que mais impressiona na história é o fato de que o celular utilizado no experimento ‘sobreviveu’ a uma queda livre de 3.600 metros de altura sem um balão para funcionar como um ‘paraquedas’ e diminuir a velocidade da queda.\nO balão estava voando bem e ganhando cada vez mais altitude, quando de repente notei uma coisa no GPS. Ele viajou muito, só que o equipamento deu uma curva e voltou. E foi nesse momento que percebemos que o balão não tinha estourado, mas sim que o celular se desprendeu do balão. Ou seja, ele sobreviveu a uma queda livre de 3.600 metros de altura”, afirma o jovem no vídeo.