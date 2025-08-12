-Mulher espancada e jogada de carro em Goiás (1.3298611)\nA jovem de 20 anos espancada pelo namorado, de 26, foi jogada desacordada de dentro do carro no meio da rua, de acordo com o delegado Yasse Yassine. O suspeito foi preso minutos depois da agressão pela Polícia Militar.\nEle deu vários socos no rosto dela até ela desmaiar. Ela disse que não se lembra, pois desmaiou, e não sabe quantos socos levou”, disse o delegado responsável pelo caso.\nO caso aconteceu no sábado (9), na Avenida Isper Gebrim, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. O POPULAR entrou em contato com a defesa do suspeito, mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem.\nDe acordo com o delegado, a jovem por volta das 5h enviou mensagens com pedido de socorro para amigos e estes viram que ela estava no carro com o agressor.