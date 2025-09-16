A vítima trabalhava na BRF e ia para a empresa todos os dias neste mesmo horário, 4h da madrugada (Reprodução/TV Anhanguera e Divulgação/Polícia Civil de Goiás)\nA jovem Elisângela Silva de Souza, de 26 anos, foi morta a caminho do trabalho em Rio Verde, no sudoeste de Goiás, "com extrema violência e barbaridade". Os detalhes do crime foram confirmados pelo delegado do caso, Adelson Candeo, em uma entrevista à TV Anhanguera.\nA quantidade de lesões que a Elisângela tinha no rosto e no crânio deixa muito evidente que não foi um acidente. Ela foi agredida com extrema violência e barbaridade", afirmou o investigador.\nO suspeito do assassinato, Rildo Soares dos Santos, de 33 anos, foi preso pela polícia quando retornou ao local do crime. Ele passou por audiência de custódia e teve a prisão mantida pela Justiça.