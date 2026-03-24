Segundo a delegada, o casal tinha histórico de conflitos presenciados por uma testemunha (Reprodução/Instagram de Raiane Santos e Instagram de André Ribeiro)\nA jovem Raiane Maria Silva Santos, de 21 anos, foi morta com uma facada após pedir para ver o celular do namorado, André Lucas da Silva Ribeiro, durante uma discussão por ciúmes, disse a delegada Priscila de Souza. Segundo a investigadora, o crime aconteceu após mais uma briga do casal, que já tinha histórico de conflitos presenciados por uma testemunha. Eles moravam em um condomínio, no Residencial Eldorado, em Goiânia\nTeve mais uma briga motivada por ciúmes e a testemunha ouviu uma discussão, mas até então achou que fosse uma discussão normal de casal. Até que ouviu um barulho de alguma coisa caindo e, quando ele foi verificar, viu a Raiane caída no chão, já desacordada e com uma mancha de sangue na região do peito”, afirmou a delegada.