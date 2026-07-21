Ellen Lorraine Trindade Mateus, de 27 anos, foi presa em Trindade suspeita de integrar um grupo criminoso (Reprodução / Instagram)\nEllen Lorraine Trindade Mateus, de 27 anos, goiana formada em direito, foi presa em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, suspeita de integrar um grupo criminoso que aplicava golpes por meio de boletos falsos no Amapá. A família da jovem, no entanto, alega que a prisão dela foi por engano, versão que é contestada pela Polícia Civil do Amapá. Outros dois goianos, Marcos Vinicius Souza Takahashi e Mauro Mayer de Castro Oliveira, estão foragidos, de acordo com a polícia.\nEm nota, a defesa da goiana, o advogado Jean Tavares, disse que sua cliente é “vítima de erro judicial”, por ter tido seu nome confundido com o de uma outra mulher. Afirmou que o celular com todas as senhas de banco e as conversas de WhatsApp foram entregues à autoridade policial. Por fim, a defesa acrescentou que tomou as providências jurídicas necessárias, tais como Habeas Corpus e pedido de relaxamento de prisão (veja a nota completa no final da matéria).