-operacao_boleto_fantasma (1.3436010)\nEllen Lorraine Trindade Mateus, de 27 anos, goiana formada em direito que foi presa em Trindade, integrava um grupo criminoso suspeito de movimentar de R$ 7 milhões em seis meses cerca com golpes e jogos de azar, como o chamado Tigrinho, de acordo com a Polícia Civil (PC). Mais de 300 pessoas foram vítimas ao pagar contas de energia por meio de um site falso no Amapá, segundo as investigações. Ao POPULAR, o delegado do Amapá, Breno da Costa Esteves, disse que os golpistas criaram empresas de fachada em Goiânia e em Balneário Camboriú para tentar legitimar os pagamentos (veja o vídeo acima).\nAs empresas funcionavam como gateway de pagamento. Eles as utilizavam como intermediária para que as operações fraudulentas fossem aceitas, para que eles conseguissem receber o dinheiro. Porque quando a gente começa a tentar fazer várias transações com o mesmo CPF, transações fraudulentas, o banco tende a bloquear. Então eles usavam essas empresas para poder fazer isso, para poder conseguir receber o valor”, explicou.