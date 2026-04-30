-POP_Acidente_CerolTO_300426 (1.3404368)\nO jovem Ezequiel Pereira Reis, de 23 anos, morreu após sofrer um corte no pescoço enquanto andava de moto, em Gurupi, no Tocantins (assista ao vídeo acima). O acidente aconteceu na última segunda-feira (27).\nNas imagens de câmeras de segurança, obtidas pela reportagem, é possível ver o momento em que Ezequiel caminha até um comércio, apresentando um ferimento no pescoço, e perde a consciência em seguida.\nDe acordo com a Polícia Militar, uma linha de pipa estava esticada e presa entre um terreno baldio e a cerca elétrica de uma casa na avenida. Ezequiel chegou a ser levado ao Hospital Regional de Gurupi, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda segundo a polícia, o capacete do rapaz foi localizado a alguns metros de distância do ponto onde ele desceu da moto.