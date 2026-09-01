-Vídeo (1.3451382)\nUma jovem de 21 anos, grávida de oito meses, perdeu a primeira filha na manhã desta terça-feira (1º), em Goiânia. Natieli Oliveira da Silva relata que procurou a Maternidade Municipal Célia Câmara (HMMCC) na quinta-feira (27), quando estava com 32 semanas de gestação, após perceber que a bebê não se mexia e relatar perda de líquido. Segundo ela, foi atendida, teve os batimentos cardíacos da bebê verificados e foi liberada. Um vídeo apresentado pela família registra parte do atendimento (assista acima).\nEm nota enviado ao POPULAR, a maternidade informou que “todos os atendimentos foram realizados dentro dos protocolos assistenciais e avaliação clínica apresentada a cada momento”. Sobre a morte, a unidade de saúde ressaltou que “foram adotadas medidas para indução do parto, ressaltando que todas as ações foram tempestivas e adequadas (leia na íntegra ao final da matéria).