-Circuito - Atira grávida Itumbiara (1.3372096)\nUma jovem de 24 anos, grávida, foi baleada na porta de um prostíbulo em Itumbiara, no sul goiano. O disparo ocorreu após ela discutir com um homem de 31 anos, sendo que a briga foi registrada por uma câmera de monitoramento (assista acima). Depois do crime, a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital, onde segue internada.\nVisto que o nome do suspeito não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa para pedir um posicionamento.\nO caso aconteceu na madrugada do último sábado (7). A jovem aparece no vídeo em cima de uma bicicleta. O suspeito dá dois tapas no rosto da vítima, que reage jogando um copo de bebida nele. Após alguns instantes, o homem volta e dá um tiro que acerta o peito da grávida, que cai ao chão. A Polícia Civil (PC) está apurando qual seria o motivo da discussão e a ligação entre os envolvidos.