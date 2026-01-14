Um jovem de 28 anos foi preso alguns dias após jogar o amigo de uma ponte no Lago Municipal de Barro Alto, no Entorno do Distrito Federal (DF). Segundo a Polícia Civil (PC), depois do crime, o próprio suspeito ajudou nas buscas e no resgate da vítima, de 34 anos. A agressão ocorreu devido a uma discussão entre os dois, mas ainda não se sabe o que teria motivado a briga. Rafael Ferreira Santos ficou gravemente ferido e foi hospitalizado.\nO suspeito da tentativa de homicídio foi preso na última segunda-feira (12), em Goianésia, que também fica no Entorno do DF. Conforme o delegado Marco Antônio Maia, responsável pelo caso, o jovem permaneceu em silêncio durante o depoimento.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do investigado para pedir um posicionamento até a última atualização desta reportagem.