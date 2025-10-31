-Jovem resgatado (1.3330896)\nO jovem que foi mantido como escravo sexual de um traficante internacional de drogas por mais de um ano, gritou desesperadamente por ajuda ao perceber a presença da polícia, segundo o delegado Carlos Alfama. Ele foi resgatado desnutrido e ferido no bairro Jardins do Cerrado X, em Goiânia. O suspeito foi preso em flagrante. Em um vídeo divulgado pela Polícia Civil, o jovem conta como aconteciam os crimes (assista acima).\nQuando a vítima percebeu a ação da polícia, ficou batendo na porta, gritando desesperadamente por ajuda. Foi a hora que nós rendemos o traficante e tiramos a vítima de dentro do quarto", informou o delegado ao POPULAR.\nVeja entrevista do delegado para a TV Anhanguera: Jovem é achado ferido após ser mantido em cárcere por traficante internacional em Goiânia