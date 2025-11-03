Uma jovem de 26 anos morreu afogada na manhã deste domingo (2) em uma represa localizada na zona rural de Santa Helena de Goiás, no sudoeste do estado. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a vítima estava na companhia de amigos quando o acidente ocorreu.\nO Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas, ao chegar ao local, a equipe constatou a morte da jovem. A PM realizou o isolamento da área até a chegada da perícia.\nSegundo o delegado Humberto Soares, a corporação aguarda o laudo do Instituto Médico Legal (IML) para saber as circunstâncias exatas do afogamento e diz que vai ouvir todos que estavam no local no momento do acidente.\nTrês pescadores morrem afogados em rios de Goiás\nEstudante morre durante passeio escolar para comemorar Dia das Crianças em Pires do Rio