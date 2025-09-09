-Afogamento lagoa (1.3310088)\nUm jovem de 18 anos morreu afogado após pular em uma lagoa na zona rural de Planaltina, no Entorno do Distrito Federal (DF). Os bombeiros foram chamados e encaminharam o rapaz para o Hospital Municipal Materno Infantil Santa Rita de Cassia, mas ele já chegou à unidade sem vida. A vítima foi identificada pelos militares como Denilson Pereira Galvão. Um vídeo exibido pela TV Anhanguera mostra o momento do resgate (assista acima).\nO caso aconteceu na tarde do último domingo (7). Primeiro, as imagens mostram os bombeiros retirando Denilson da lagoa. Depois, o rapaz é colocado dentro da viatura para seguir ao hospital. Várias pessoas que estavam no local acompanharam o resgate.\nVeja mais imagens do local na reportagem da TV Anhanguera: Jovem morre após pular em lagoa em Planaltina de Goiás