Um jovem morreu afogado após tentar atravessar uma represa na noite de sábado (13), em Ipameri. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), a vítima desapareceu na água enquanto nadava com amigos na represa do Lagoa Clube Linha de Tiro.\nDe acordo com testemunhas, um grupo de jovens estava nadando no local quando um deles decidiu fazer a travessia da represa. No entanto, ele não conseguiu completar o percurso, submergiu e desapareceu por volta das 23h.\nO Corpo de Bombeiros foi acionado às 23h20. Como o desaparecimento ocorreu durante a noite e as condições de visibilidade eram desfavoráveis, os bombeiros optaram por iniciar as buscas subaquáticas apenas ao amanhecer, garantindo a segurança dos mergulhadores.\nMorte de adolescente gera comoção na web\nPolicial penal morre após se afogar no Rio Araguaia