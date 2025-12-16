-Vídeo (1.3350808)\nUm jovem, identificado como Fabio Willyan de Souza Vieira, de 21 anos, morreu afogado em uma represa na região dos Americanos, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, informou o Corpo de Bombeiros. Durante o velório, amigos fizeram uma motociata em homenagem ao jovem, que era apaixonado por motos, conforme postagens nas redes sociais (assista acima).\nO caso aconteceu no último domingo (14), por volta das 16h20. Segundo o capitão Fábio Leite, subcomandante do 5ºBBM/Luziânia do CBMGO, o corpo da vítima foi encontrado em uma área de difícil acesso, a aproximadamente cinco metros de profundidade e a cerca de oito metros da margem.\nDe acordo com os bombeiros, segundo relatos de testemunhas presentes, o jovem estava nadando e mergulhando na represa e, em um desses mergulhos, começou a se afogar. A morte dele foi confirmada pela corporação ainda no local.