Um jovem de 17 anos morreu afogado no Lago Azul, em Três Ranchos, no sudeste de Goiás, na quarta-feira (25). John Kennedy estava na região chamada de Prainha, na companhia de amigos, quando entrou na água e submergiu por cerca de 15 minutos.
O Corpo de Bombeiros Militar informou que o adolescente foi resgatado por pessoas que estavam no local. Segundo a corporação, durante o deslocamento da equipe foi informado que o jovem estava a caminho da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
"A equipe se deslocou até a UPA e auxiliou a equipe médica nas manobras, porém, infelizmente, a vítima veio a óbito, constatado pelo médico plantonista", cita comunicado dos bombeiros.