Alexsander de Moura Rodrigues, de 28 anos, morreu afogado no Rio das Almas, em Jaraguá, na região central de Goiás. O corpo foi encontrado há cerca de 3 metros de profundidade, segundo o Corpo de Bombeiros. Uma amiga do jovem contou que o jovem era muito querido na cidade e cuidava da mãe, das irmãs e do tio com deficiência após o pai falecer.\nO acidente aconteceu na tarde de sexta-feira (26), por volta das 15h49, próximo a Ponte do Pau Amarelo que fica no rio. Conforme os militares, as equipes realizaram buscas subaquáticas com varredura no leito do rio, utilizando equipamentos específicos.\nA vítima foi localizada a aproximadamente 5 metros da margem, com cerca de 3 metros de profundidade, já sem vida.\nOs bombeiros informaram que, segundo testemunhas, Alexsander estava no rio acompanhado da irmã e de uma amiga e teria se sentado à beira da margem quando escorregou, caiu na água e submergiu. As acompanhantes tentaram prestar socorro, porém, por não saberem nadar, não conseguiram realizar o resgate, e acionaram imediatamente o Corpo de Bombeiros.