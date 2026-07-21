-VI´DEO AGRESSÃO (1.3435459)\nUm jovem de 28 anos morreu ao ser espancado em uma lanchonete em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Conforme apurado pela TV Anhanguera, Alessandro Rodrigues teria pedido dinheiro a um cliente que estava no caixa, mas o cliente negou e a confusão começou. Imagens de câmera de segurança registraram a agressão (assista acima). As investigações seguem sob sigilo.\nNas imagens, é possível ver quando o cliente dá um mata-leão no jovem, que puxa uma cadeira, mas não consegue se soltar. Em seguida, outros três homens aparecem e os quatro mobilizam a vítima. Por não terem os nomes divulgados, o POPULAR não localizou os envolvidos na agressão até a última atualização desta reportagem.\nProfessora é morta a tiros pelo ex-marido em Bom Jesus de Goiás, diz polícia