-VÍDEO DA HOMENAGEM (1.3429185)\nUm jovem de 18 anos morreu após sofrer um infarto, em Anápolis, na região central do estado. Segundo Antônio Mendes, que comercializa pipas na região, Flávio Henrique estava trabalhando em uma loja quando desmaiou e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em homenagem a Flávio, foram soltas diversas pipas brancas nesta sexta-feira (3), ao jovem que era conhecido pela paixão pelo brinquedo (veja o vídeo acima).\nFlávio Henrique morreu na quinta-feira (2). Segundo Antônio, o jovem já tinha passado por cirurgia no coração quando era criança e atualmente seria necessária uma nova cirurgia. “Ele desmaiou no trabalho e foi socorrido pelo Samu; em seguida foi constatada a morte por infarto”, contou Antônio à reportagem.\nO jovem era mais do que cliente do comércio local de pipas. Segundo Antônio, ele o considerava como um pai. “Ele era cliente há cinco anos, mas a aproximação nesse tempo nos tornou família. Muitas vezes falava que eu era o segundo pai dele”, relembrou Antônio.