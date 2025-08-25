-VÍDEO (1.3304267)\nUm jovem de 27 anos morreu em um acidente com um caminhão no km 443 da BR-153, em Anápolis, região central do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, Gabriel Victor da Silva Fonseca, bateu na traseira de um caminhão na madrugada desta segunda-feira (25). O outro motorista do caminhão sobreviveu (veja vídeo acima).\nO nome do motorista do caminhão não foi divulgado, por isso, O POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde dele até a última atualização desta reportagem.\nAdriana Accorsi diz que secretária-geral do PT era uma grande liderança do partido: 'Seu legado viverá em nossas lutas'\nPioneira da confeitaria e empreendedora: saiba quem era Rosa Alzira, que morreu em Goiânia\nFabiano Câmara morre em Goiânia, aos 89 anos\nAinda conforme a PRF, Gabriel estava em um Fiat Palio na mesma estrada que o caminhão que seguia na faixa da direita da rodovia, no sentido de Anápolis para Goiânia. As dinâmicas dos fatos não foram divulgadas até a última atualização desta reportagem.