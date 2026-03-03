-Vídeo: acidente (1.3381057)\nUma jovem de 25 anos morreu após um grave acidente de trânsito no centro de Itapaci, na região Norte do estado, na noite da última quinta-feira (26). Câmeras de segurança registraram o momento da colisão entre a moto da vítima e um carro no cruzamento da Avenida Goiás (veja vídeo acima). A jovem, que trabalhava em uma pizzaria local, voltava do serviço por volta da meia-noite quando sua motocicleta colidiu com o veículo.\nNas imagens, é possível ver que chovia no momento do acidente. O carro sinaliza para entrar à esquerda, quando colide com a motocicleta. Com o impacto, a mulher foi arremessada ao chão.\nEncarregado de expedição morre atropelado após matar colega de trabalho em frigorífico, em Inhumas\nPastor morre ao levar choque enquanto trabalhava, em Porangatu\nJovem morre após tentar assalto na saída de igreja e entrar em confronto com a polícia, em Goiânia, diz PM