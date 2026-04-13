Um jovem de 19 anos morreu após a motocicleta que conduzia colidir com um boi que teria escapado de um rodeio e fugido para a BR-060, em trecho que passa pelo município de Guapó, na Região Metropolitana de Goiânia, na noite de sábado (11). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A Companhia de Rodeio Brutos da Arena se manifestou e lamentou a morte.\nInformamos que já estamos adotando todas as medidas necessárias para o devido esclarecimento dos fatos, com total responsabilidade e transparência. Reforçamos também que estamos à inteira disposição da família para prestar todo o apoio necessário”, cita trecho da nota da empresa (veja íntegra ao final desta reportagem).\nApós o acidente, surgiram questionamentos sobre a origem do animal, que pertenceria ao vice-prefeito de Guapó, Alex Divino. Em nota enviada ao POPULAR, ele afirmou não ser o proprietário do boi envolvido no acidente e esclareceu que o espaço onde ocorreu o rodeio, assim como os animais mantidos no local, são regularmente locados a terceiros, cabendo aos organizadores a responsabilidade pela segurança e pelo manejo durante o evento.