Uma jovem morreu na manhã deste sábado (6) após um acidente de motocicleta na Avenida Alvorada, no Setor Planalto, em Rialma, região Central de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi identificada como Luana Vitória da Costa e tinha 24 anos.\nO POPULAR tentou contato com a Polícia Militar e com o Instituto Médico Legal (IML) para obter mais informações, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.\n-Webstories - Jovem morre após bater motocicleta e cair em rua de Rialma (1.3346493)\nHomem que morreu ao dar salto mortal foi socorrido por bombeiro de folga até a chegada da viatura; vídeo\nMotorista morre após carreta tombar sobre assentamento às margens da GO-174\nHomem morre após levar choque enquanto tentava arrumar telhado em Trindade\nA corporação informou que Luana colidiu com um objeto fixo, sofreu ferimentos graves e não resistiu, morrendo no local. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Ceres foi acionada, mas, ao chegar no local, a equipe constatou que a jovem não apresentava sinais vitais e constatou o óbito.