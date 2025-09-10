Jovem morre após acidente de trânsito na GO-213, em Ipameri (Reprodução/Instagram de Carlos Eduardo e Divulgação/Corpo de Bombeiros)\nUm jovem morreu após o carro em que estava atropelar um javali e capotar na GO-213, em Ipameri, na região sudeste de Goiás, segundo o Corpo de Bombeiros. A vítima foi identificada como Carlos Eduardo Araújo Mezzomo, de 23 anos.\nO acidente ocorreu na madrugada desta terça-feira (9). De acordo com os bombeiros, o veículo atingiu o animal que atravessava a rodovia, saiu da pista e capotou. O jovem teve a morte confirmada no local pelos militares.\nBebê de três meses morre após acidente de moto em Mineiros; vídeo\nTrês pessoas morrem em acidente na GO-330\nAdolescente morre após bater moto contra árvore em Goiânia\nAlém de Carlos Eduardo, outras duas pessoas estavam na caminhonete. Os bombeiros informaram que uma delas foi atendida e transportada para Caldas Novas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a outra foi socorrida por terceiros.