Pablo da Silva Alves, de 23 anos (Reprodução / Instagram Pablo Silva)\nUm jovem de 23 anos morreu após o carro funerário em que ele estava como passageiro bater em um ônibus no km 48 da GO-222, entre Goianápolis e Nova Veneza. Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor do carro sobreviveu e foi encaminhado para o Hospital Sagrado Coração de Jesus, em Nerópolis. Os passageiros do ônibus não se feriram. O jovem foi identificado por um tio como Pablo da Silva Alves.\nO nome da funerária não foi divulgado, por isso O POPULAR não conseguiu contato com a empresa até a última atualização desta reportagem.\nPablo da Silva foi sepultado nesta quinta-feira (26) no Cemitério Campo da Paz, em Itauçu. O acidente aconteceu na tarde de quarta-feira (25). A dinâmica do acidente não foi divulgada até a última atualização desta reportagem.