Imagem mostra carro carbonizado após acidente na BR-153, em Morrinhos (Divulgação/Corpo de Bombeiros)
Uma jovem de 25 anos morreu após o carro em que ela estava sair da pista, capotar e pegar fogo na BR-153, no trecho de Morrinhos, na região sul de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), outras quatro pessoas que também estavam no veículo ficaram gravemente feridas, duas mulheres, de 23 e 26, e dois homens, de 18 e 25.
O acidente ocorreu na tarde deste domingo (14), no km 633 da rodovia, no sentido Morrinhos/Goiânia. As causas que levaram o veículo a sair da pista ainda estão sendo apuradas.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio. Após conter as chamas, a equipe encontrou o corpo da jovem, que estava carbonizado. Os feridos foram socorridos e levados ao Hospital Municipal de Morrinhos.