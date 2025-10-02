Bruno Alves Oliveira Neto (Reprodução / Instagram de Bruno)\nBruno Alves Oliveira Neto, de 24 anos, morreu no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), depois de quase um mês de internação. O jovem ficou com queimaduras de segundo grau após um incêndio que aconteceu enquanto estava trabalhando em um food truck, em Anápolis, cidade localizada na região central do estado.\nO hospital confirmou a morte do jovem e informou que Bruno estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de queimados da unidade e faleceu nesta quarta-feira (1). (Confira nota completa ao final do texto).\nAo POPULAR, a Polícia Civil (PC) informou que já foi solicitado ao Instituto Médico Legal (IML) o exame cadavérico, mas o laudo ainda não ficou pronto.\nÀ reportagem, uma conhecida do rapaz, que preferiu não ser identificada, informou que Bruno Alves era casado e tinha uma filha de um ano de idade. Nas redes sociais, o rapaz compartilhava vídeos divertidos mostrando sua rotina com a esposa e sua experiência como pai de primeira viagem.