A jovem Larissa Eduarda da Silva Brito, de 20 anos, morreu neste sábado (12) após passar 15 dias internada no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). Ela estava na garupa de uma moto que foi atingida por um carro no Bairro de Lourdes, em Anápolis, no centro goiano. As informações foram confirmadas ao O POPULAR pela tia da jovem, Juciane Silva.\nA batida ocorreu no dia 28 de agosto. Larissa e o namorado seguiam por uma avenida do setor. Ao chegarem a um cruzamento, foram atingidos por um carro que desrespeitou o sinal de "Pare". Conforme a familiar, a motorista do veículo permaneceu no local até a chegada das equipes de socorro e da polícia.\nPassageiro morre em acidente que deixou carro de luxo partido ao meio na GO-080\nEngenheiro civil que morreu em acidente na GO-020 também era coordenador de tênis e 'deixou sua marca na história'