Adrielly Ribeiro, de 21 anos, perdeu o controle do veículo; a informação sobre a ausência de habilitação foi confirmada pela prefeitura. (Reprodução/ Instagram Eduarda Cristina)\nAdrielly Ribeiro, de 21 anos, faleceu após um acidente de moto ocorrido no último domingo (31), na Avenida F, em Morrinhos, na região sul de Goiás. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO), que encaminhou o caso à Delegacia de Morrinhos. Segundo os militares, a jovem sofreu uma parada cardiorrespiratória durante o trajeto ao hospital, onde foi entregue aos cuidados da equipe médica de plantão.\nAo POPULAR, a Polícia Civil (PC) informou que solicitou as perícias e aguarda a conclusão dos laudos. A corporação acrescentou que, se os documentos apontarem indícios de crime, a Delegacia de Morrinhos dará início a uma investigação.