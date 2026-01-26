Veículo capotou na altura do km 399 quando trafegava no sentido Jataí - Rio Verde; motorista Luís Fhylippe Soares Primo morreu no local e passageiro teve ferimentos leves (Divulgação/Vilavelhense e PRF)\nUm jovem de 22 anos morreu após perder o controle da caminhonete e capotar na BR-060, em Rio Verde, no sudoeste goiano, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com a PRF, a caminhonete trafegava no sentido Jataí - Rio Verde.\nO acidente aconteceu na tarde do último sábado (24), na altura do km 399 da BR-060, em Rio Verde. Ao POPULAR, os bombeiros informaram que quando as equipes chegaram ao local, encontraram a caminhonete próxima do acostamento com sinais de capotamento.\nSegundo os militares, na caminhonete havia dois ocupantes. O motorista, identificado como Luís Fhylippe Soares Primo, foi encontrado inconsciente, com traumatismo cranioencefálico; recebeu atendimento médico, mas morreu no local. Já o passageiro, de 27 anos, estava consciente e apresentava pequenos ferimentos.