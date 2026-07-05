A jovem Ana Júlia Servato Cardoso, de 20 anos, morreu neste sábado (4) após uma longa luta contra as sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). A família é de Itumbiara, no sul de Goiás, e a morte da jovem gerou comoção nas redes sociais.\nEm um perfil on-line, a agente de viagens Mônica Servato, mãe de Ana Júlia, compartilhava a rotina de tratamento da filha. Em uma publicação feita em julho de 2025, ela reuniu imagens que mostram a evolução da recuperação da jovem. Nas primeiras cenas, Ana Júlia aparece internada. Em seguida, são mostradas diversas sessões de reabilitação.\n10 meses de muitas lágrimas, muita luta, muitas noites mal dormidas, muita dor, mas também muito orgulho da minha filha e muita gratidão a Deus por tudo que temos feito até aqui. Ela é um milagre e vai dar um testemunho lindo. Eu creio", expressou.