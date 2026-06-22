Um jovem de 22 anos morreu após se afogar na Fazenda São Bento, em Alto Paraíso de Goiás, na região da Chapada dos Veadeiros, na tarde deste sábado (20). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu, apesar das manobras de reanimação realizadas pelas equipes de resgate durante o transporte para o Hospital Municipal de Alto Paraíso.\nNas redes sociais, a Fazenda São Bento manifestou pesar pelo falecimento do jovem em sua propriedade e informou que suspendeu temporariamente as atividades em sinal de respeito e solidariedade. Em nota, o estabelecimento afirmou estar colaborando com as autoridades na apuração dos fatos, oferecendo assistência aos familiares e amigos da vítima (leia a íntegra ao final do texto).\nO jovem, que ficou submerso por aproximadamente 15 minutos, foi retirado da água por populares e entregue ao Corpo de Bombeiros já sem sinais vitais. A corporação informou que a colaboração da população foi fundamental para a agilidade do atendimento.