-Homicídio no mercado (1.3364262)\nUma jovem de 21 anos identificada como Natasha Eduarda Alves de Sá morreu após ser esfaqueada em um supermercado de Iporá, na região oeste do estado. A mulher era funcionária do estabelecimento e foi esfaqueada por um ex-funcionário, que foi preso em flagrante pela Polícia Civil (PC).\nO POPULAR entrou em contato com a defesa do suspeito mas não teve retorno até a última atualização da reportagem.\nDe acordo com o delegado Bruno Ferreira, Natasha foi encaminhada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Iporá em estado grave, mas não resistiu e morreu no local.\nDe acordo com a polícia, diante da gravidade da situação, os policiais civis iniciaram imediatamente a coleta de informações junto a populares e testemunhas.\nCaseiro é morto a facadas durante roubo em fazenda de Iporá